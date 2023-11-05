Украинский пограничник, находившийся в нетрезвом состоянии, совершил нападение на полицейского в Киеве.
Как рассказали в киевской полиции, наряд сотрудников правоохранительных органов во время комендантского часа проводил патрулирование. Во время обхода они встретили мужчину, попросили его документы, спросив, что он делает на улице в неположенное время.
"В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Сотрудник полиции попросил нарушителя спокойствия пройти с ним в отделение, однако его просьбы были проигнорированы.
Как выяснилось позже, неизвестный оказался пограничником. В отношении случившегося проводится проверка.
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