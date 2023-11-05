В Киеве случился скандал с участием нетрезвого пограничника и полицейского

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский пограничник, находившийся в нетрезвом состоянии, совершил нападение на полицейского в Киеве.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как рассказали в киевской полиции, наряд сотрудников правоохранительных органов во время комендантского часа проводил патрулирование. Во время обхода они встретили мужчину, попросили его документы, спросив, что он делает на улице в неположенное время.

"В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Сотрудник полиции попросил нарушителя спокойствия пройти с ним в отделение, однако его просьбы были проигнорированы.

Как выяснилось позже, неизвестный оказался пограничником. В отношении случившегося проводится проверка.

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