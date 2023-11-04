В Самарской области автомобилист сбил двух подростков, один из них погиб

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Несовершеннолетний пешеход погиб под колёсами "Нивы" в Самарской области.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

По информации регионального СУ СК, инцидент произошел 4 ноября на улице Набережной в селе Малячкино Шигонского района. Около 18.00 31-летний владелец "Нивы" сбил подростков, которые шли по левому краю дороги в попутном направлении.

"В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.

Следователи выясняют, какие нарушения ПДД были допущены участниками дорожно-транспортного происшествия.

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