Несовершеннолетний пешеход погиб под колёсами "Нивы" в Самарской области.
По информации регионального СУ СК, инцидент произошел 4 ноября на улице Набережной в селе Малячкино Шигонского района. Около 18.00 31-летний владелец "Нивы" сбил подростков, которые шли по левому краю дороги в попутном направлении.
"В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения. Подростку в настоящее время оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.
Следователи выясняют, какие нарушения ПДД были допущены участниками дорожно-транспортного происшествия.
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