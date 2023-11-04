Москвич пытался зарубить топором женщину, снимавшую у него комнату

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвич вонзил топор в голову арендовавшей у него жильё женщины.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство на востоке Москвы. По информации городской прокуратуры, расправу над своей знакомой учинил местный житель. Инцидент произошёл 4 ноября в одном из домов в Окружном проезде.

"58-летний мужчина, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс женщине, которая арендовала у него комнату, удар топором в область головы", — сообщили в ведомстве.

44-летнюю потерпевшую на "скорой" доставили в больницу. За её жизнь борются медики одной из столичных больниц. Что касается несостоявшегося убийцы, он задержан стражами правопорядка.

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