В Новосибирске спасатели МАСС извлекли вилы из головы местного жителя

Как сообщает группа "Спасатели МАСС" во "ВКонтакте", 3 ноября в Новосибирске спасатели и врачи провели тяжёлую операцию по удалению вил из головы 52-летнего мужчины.
Для извлечения инородного предмета хирургам и спасателям потребовалось распилить и разъединить зубья сельскохозяйственных вил.
Спасатели подчеркивают, что за всю их карьеру это был уникальный случай, который потребовал "ювелирной работы".
После операции пострадавшего передали в руки к медикам для дальнейших манипуляций. Как именно попали вилы в голову мужчины, пока неизвестно.
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