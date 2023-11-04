В Новосибирске спасатели МАСС извлекли вилы из головы местного жителя

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает группа "Спасатели МАСС" во "ВКонтакте", 3 ноября в Новосибирске спасатели и врачи провели тяжёлую операцию по удалению вил из головы 52-летнего мужчины.

Фото: https://vk.com/mass54

Для извлечения инородного предмета хирургам и спасателям потребовалось распилить и разъединить зубья сельскохозяйственных вил.

Спасатели подчеркивают, что за всю их карьеру это был уникальный случай, который потребовал "ювелирной работы".

После операции пострадавшего передали в руки к медикам для дальнейших манипуляций. Как именно попали вилы в голову мужчины, пока неизвестно.