При обстреле украинскими боевиками здания соцфонда в Чаплинке погибли девять человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях прилета ракет по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплинке. По его словам, жертвами обстрела ВСУ стали девять человек. Подробности прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".
"Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжёлых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения", — заявил Сальдо.
Ранее в своем Telegram-канале политик назвал происшествие "актом государственного терроризма и вопиющим военным преступлением киевского режима". Он отметил, что во время обстрела в здании находились в основном женщины.
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