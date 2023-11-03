Сальдо заявил о девяти погибших при обстреле соцфонда в Чаплинке

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

При обстреле украинскими боевиками здания соцфонда в Чаплинке погибли девять человек.

Фото: Владимир Сальдо/Telegram

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях прилета ракет по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплинке. По его словам, жертвами обстрела ВСУ стали девять человек. Подробности прозвучали в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжёлых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения", — заявил Сальдо.

Ранее в своем Telegram-канале политик назвал происшествие "актом государственного терроризма и вопиющим военным преступлением киевского режима". Он отметил, что во время обстрела в здании находились в основном женщины.

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