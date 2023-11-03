ГБР: украинец поставлял наркотики бойцам ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По материалам ведомства будут судить наркодилеров, которые сбывали запрещённые вещества в районах боевых действий Николаевской и Херсонской областей, говорится в ТГ-канале бюро.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

Поставки наладил ранее судимый за аналогичные деяния житель Николаевской области. Его подельники подыскивали клиентов среди военных, которые хотели снять стресс, вызванный нахождением на линии фронта.

На днях пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что военнослужащих ВСУ на передовой наркотиками снабжают волонтёры.

Ранее военнопленный Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.

Боец отдельной стрелковой бригады "Новый" рассказывал, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства после чего не чувствуют ни страха, ни боли.