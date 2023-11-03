В Уфе задержали женщину за убийство приёмного сына

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Уфы задержана по подозрению в убийстве приёмного сына, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Фото: Global look press

Утром 29 октября полиция получила сигнал от медиков скорой помощи о том, что в частном доме на улице Сосновской они констатировали смерть малолетнего ребёнка в результате черепно-мозговой травмы.

Оперативники выехали на место происшествия. 38-летняя хозяйка дома рассказала им, что накануне вечером уложила спать своих приёмных детей трёх и пяти лет, а утром обнаружила младшего мёртвым с проломленной головой. По её предположению, во сне он упал со второго яруса кроватки.

Характер травм, полученных малышом, заставил блюстителей порядка усомниться в словах женщины. Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Под давлением улик горе-мамаша призналась, что вышла из себя, потому что мальчик капризничал и не слушался, и ударила его по голове, не рассчитав силы, а когда он затих, вызвала скорую.

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), подозреваемая заключена под стражу.

Прокуратура проводит проверку органов опеки, которые сочли семью достаточно благополучной, чтобы доверить ей двоих приёмных детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.