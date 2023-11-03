По данным московского главка СК РФ, 2 ноября в квартире дома на улице Академика Миллионщикова было обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан.
Ранее мы писали, что в Уфе женщина призналась в убийстве своего приёмного ребёнка.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.