В московской квартире задушили женщину

По данным московского главка СК РФ, 2 ноября в квартире дома на улице Академика Миллионщикова было обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан.

Ранее мы писали, что в Уфе женщина призналась в убийстве своего приёмного ребёнка.