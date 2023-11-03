Жителя Омска заподозрили в убийстве бабушки и прабабушки

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела женщин 28 октября обнаружила в их доме в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области их родственница. Она начала беспокоиться, что 87-летняя женщина и ее 65-летняя дочь не отвечали на звонки. Ход расследования дела об их убийстве взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

"По версии следствия, 25 октября подозреваемый, зная о том, что у его прабабушки имеются денежные накопления, приехал к ней в д. Сягаевка, где с целью хищения денежных средств задушил прабабушку и помогавшую ей по хозяйству ее дочь – бабушку подозреваемого. После этого он, обыскав дом, похитил 500 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и золотые украшения для своей девушки", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время 23-летний молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".