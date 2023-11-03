Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике Ирана

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи.

Фото: openverse.org by Jason O'Halloran is licensed under CC BY-SA 2.0.

"К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения", - приводит слова Джалаи агентство Mehr.

Заместитель губернатора уточнил, что возгорание началось в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.