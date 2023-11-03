"В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате для пожилых граждан… В настоящее время деятельность пансионата прекращена", - говорится в сообщении.Фото: СК РФ по Московской области
По версии следствия, 69-летняя постоялица пансионата "Райский двор" в виду отсутствия специального оборудования и персонала упала и сломала бедренную кость. Она была доставлена в межрайонную больницу, после выписки женщина вновь вернулась в пансионат с рекомендациям, требующими постоянного ухода и наблюдения. Спустя время ее навестил сын и обнаружил в тяжелом состоянии. Женщину вновь доставили в больницу, однако она скончалась в результате эндотоксического шока.
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