Boeing-737, совершавший рейс Якутск – Москва, вернулся на место взлёта

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Транспортная прокуратура приступила к проверке инцидента, произошедшего сегодня с самолетом авиакомпании "Якутия" Boeing-737. Лётчики передали диспетчеру информацию о неустойчивой работе автопилота, после чего было принято решение о возвращении воздушного судна на аэродром.

В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили, что причиной экстренной посадки самолёта стала неисправность автопилота.

К месту приземления были направлены специалисты Якутского пожарно-спасательного гарнизона, служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов и республиканские службы спасения. Лайнер совершил посадку в аэропорту Якутска в 12:17 по местному времени. О пострадавших пассажирах, равно как и о повреждениях судна, не сообщается.

Boeing-737 выполнял рейс Якутск — Москва со 128 пассажирами на борту, включая членов экипажа.

На сайте авиакомпании "Якутия" пока нет информации о произошедшем событии.