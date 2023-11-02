В Новосибирске более 20 человек помогают разобрать завал после пожара в конюшне

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске был организован сбор средств после пожара в конном клубе, в результате которого погибли 17 лошадей.

Фото: REX/Shutterstock

Более 20 человек прибыли к развалинам конного клуба "Подворье", где утром 1 ноября произошел масштабный пожар, как сообщила сотрудница конюшни корреспонденту Сиб.фм.

"Человек 20 тут уже точно есть, помогают. Остальные в пробках едут к нам. Помогают и мужчины и женщины, все здесь. Даже дети-ученики хотят помочь, но мы их отговариваем", — сообщила инструктор по верховой езде журналисту.

По словам Маргариты, у них есть план восстановления, но для этого необходима значительная сумма денег, так как помимо сгоревшего конного клуба погибли 17 лошадей.

Напомним, в результате пожара погибли 17 лошадей из 18. Маргарита также добавила, что версия поджога не рассматривается, скорее всего причиной стало неосторожное обращение с обогревателем, однако точную причину установят через месяц.

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