Полицейского приняли за стриптизера, когда он приехал на вызов о громкой вечеринке

В Австралии полицейский приехал на срочный вызов, но женщины в квартире приняли его за стриптизера, сообщает Газета.Ru.
Это произошло в Сиднее. Неясно, каким образом полицейские узнали о шумной вечеринке, которая проходила в городе. Когда правоохранители прибыли на место, один из них ворвался в помещение.
Вместо того чтобы испугаться, одна из женщин внезапно закричала: "Стриптизер!". В ответ на этот крик остальные женщины в комнате бросились к полицейскому и начали исполнять вызывающий танец.
Как сообщила одна из девушек, присутствовавших на мероприятии, мужчина, оказавшийся в роли полицейского, покинул место событий. На данный момент нет информации о том, удалось ли правоохранителям уладить ситуацию и усмирить гостей на шумной вечеринке.
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