Полицейского приняли за стриптизера, когда он приехал на вызов о громкой вечеринке

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В Австралии полицейский приехал на срочный вызов, но женщины в квартире приняли его за стриптизера, сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Это произошло в Сиднее. Неясно, каким образом полицейские узнали о шумной вечеринке, которая проходила в городе. Когда правоохранители прибыли на место, один из них ворвался в помещение.

Вместо того чтобы испугаться, одна из женщин внезапно закричала: "Стриптизер!". В ответ на этот крик остальные женщины в комнате бросились к полицейскому и начали исполнять вызывающий танец.

Как сообщила одна из девушек, присутствовавших на мероприятии, мужчина, оказавшийся в роли полицейского, покинул место событий. На данный момент нет информации о том, удалось ли правоохранителям уладить ситуацию и усмирить гостей на шумной вечеринке.

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