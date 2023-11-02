На Украине мужчину задержали за музыку на русском языке в машине

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На Украине мужчину привлекли к юридической ответственности после того, как он громко слушал музыку на русском языке, сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by Bernt van Dongen is licensed under CC BY-SA 4.0.

Инцидент произошел в городе Днепропетровск. По словам самого мужчины, он находился в одном из отелей города. Во время своего пребывания в гостинице, украинец открыл двери своего автомобиля и начал слушать песню российского исполнителя.

В итоге мужчину задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Кроме того, мужчина извинился на камеру на украинском языке за свои действия. Однако информация о конкретных мерах, принятых в отношении этого украинца, не раскрывается.

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