В Рязани расстреляли главу отделения службы судебных приставов

Убийство произошло накануне вечером на улице, где неизвестный напал на начальника отделения службы судебных приставов Сергея Калужского в районе Недостоево. Это произошло недалеко от магазина "Магнит Косметик" в 19:00. По предварительной информации, стрельба была осуществлена из автоматического оружия, с двумя выстрелами — в голову и в грудь.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0