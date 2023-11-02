В Рязани расстреляли главу отделения службы судебных приставов

Убийство произошло накануне вечером на улице, где неизвестный напал на начальника отделения службы судебных приставов Сергея Калужского в районе Недостоево. Это произошло недалеко от магазина "Магнит Косметик" в 19:00. По предварительной информации, стрельба была осуществлена из автоматического оружия, с двумя выстрелами — в голову и в грудь.

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В настоящее время ведется уголовное расследование данного случая, результаты которого находятся под наблюдением региональной прокуратуры. Следователи работают на месте преступления, стараясь установить все обстоятельства этой трагедии. Одной из главных версий убийства является связь с профессиональной деятельностью Сергея Калужского.

Этот случай вызвал обсуждение в сети интернет относительно предстоящего законопроекта, который предлагает давать судебным приставам право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств. Этот проект поправок в закон об органах принудительного исполнения был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов Министерства юстиции РФ. Минюст определит список работников Федеральной службы судебных приставов, которые будут иметь такое право, и разработает меры обеспечения безопасности для должностных лиц органов принудительного исполнения. Эти сотрудники смогут использовать оружие для защиты судей, заседателей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан и работников ФССП, если их жизнь и здоровье находятся под угрозой, а также для защиты от насилия, опасного для жизни и здоровья, и для обезвреживания опасных животных, сообщает newizv.ru.

В социальных сетях пользователи также обсуждают эти изменения в законодательстве, высказывая разные точки зрения на предложение о предоставлении огнестрельного оружия судебным приставам.

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