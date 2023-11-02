В Костроме мужчина забрался на березу и теперь несёт уголовную ответственность

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Костроме правоохранители задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и забирался на деревья. Об этом информирует Министерство внутренних дел по региону.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Подозрительное поведение этого россиянина привлекло внимание его близких, которые вызвали полицию.

"Когда патруль прибыл на место происшествия, парень бегал по двору, одетый всего в шорты, время от времени взбираясь на деревья", — говорится в сообщении.

Полицейские сняли мужчину с дерева и доставили его в полицейский участок, где он не смог объяснить причину своего поведения. В это время родственники обнаружили в комнате подозреваемого пакет с белым порошком. Позже сотрудники МВД нашли еще 17 свертков мефедрона, спрятанных под плинтусом.

По словам задержанного, он случайно нашел наркотическое вещество и решил попробовать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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