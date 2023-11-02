В Костроме правоохранители задержали мужчину, который бегал по двору в шортах и забирался на деревья. Об этом информирует Министерство внутренних дел по региону.
Подозрительное поведение этого россиянина привлекло внимание его близких, которые вызвали полицию.
"Когда патруль прибыл на место происшествия, парень бегал по двору, одетый всего в шорты, время от времени взбираясь на деревья", — говорится в сообщении.
Полицейские сняли мужчину с дерева и доставили его в полицейский участок, где он не смог объяснить причину своего поведения. В это время родственники обнаружили в комнате подозреваемого пакет с белым порошком. Позже сотрудники МВД нашли еще 17 свертков мефедрона, спрятанных под плинтусом.
По словам задержанного, он случайно нашел наркотическое вещество и решил попробовать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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