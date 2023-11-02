Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отделение приема ОКБ Саратова доставили женщину с подозрением на опухоль малого таза, но в ходе медицинского обследования стало ясно, что она беременна. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале больницы, сообщает Газета.Ru.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Саратовская жительница, 43-летней возраста, жаловалась на дискомфорт в области живота, а также на слабость и недомогание, и подозревала у себя онкологическое заболевание.

Женщину подвергли ряду медицинских исследований и провели ультразвуковое исследование органов малого таза. В ходе УЗИ стало ясно, что она находится на 36-й неделе беременности.

"Женщина испытала настоящий шок и долго переспрашивала нас, не допущена ли ошибка. Однако ошибки не было! На экране ультразвукового аппарата был виден здоровый и практически полноценный младенец", — рассказала доктор УЗИ-диагностики Елена Хряпина.

Женщина рассказала врачам, что много лет считала себя бесплодной, вместе с мужем они усыновили пять приемных детей.

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