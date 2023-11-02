Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием

В отделение приема ОКБ Саратова доставили женщину с подозрением на опухоль малого таза, но в ходе медицинского обследования стало ясно, что она беременна. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале больницы, сообщает Газета.Ru.
Саратовская жительница, 43-летней возраста, жаловалась на дискомфорт в области живота, а также на слабость и недомогание, и подозревала у себя онкологическое заболевание.
Женщину подвергли ряду медицинских исследований и провели ультразвуковое исследование органов малого таза. В ходе УЗИ стало ясно, что она находится на 36-й неделе беременности.
"Женщина испытала настоящий шок и долго переспрашивала нас, не допущена ли ошибка. Однако ошибки не было! На экране ультразвукового аппарата был виден здоровый и практически полноценный младенец", — рассказала доктор УЗИ-диагностики Елена Хряпина.
Женщина рассказала врачам, что много лет считала себя бесплодной, вместе с мужем они усыновили пять приемных детей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.