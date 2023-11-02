Россиянин задержал угонщика своего автомобиля, когда тот вернулся на место угона

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина поймал угонщика своей машины, который решил вернуть ему транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, передает Газета.Ru.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Пьяный житель Юргамышского округа заметил припаркованный легковой автомобиль возле своего дома. Машина оказалась незапертой, и ключи были оставлены в замке зажигания владельцем. Мужчина решил воспользоваться возможностью и завел чужую машину, чтобы угнать её. Некоторое время спустя угонщик вернулся на автомобиле туда, где его взял, где его и заметил владелец транспортного средства. Владелец остановил похитителя и вызвал полицию.

Полицейские задержали подозреваемого на том же месте и выяснили, что ранее он неоднократно был привлечен к уголовной ответственности за преступления против собственности. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное завладение автомобилем без намерения хищения".

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