Cтало известно, кто является отцом ребёнка забеременевшей 12-летней школьницы из Ленинградской области. Девочка накануне попала в больницу из-за угрозы выкидыша.
Отцом ребёнка оказался восьмиклассник из той же школы, где учится будущая юная мать. У подростка были проблемы с поведением.
По данным Telegram-канала 78, девочка была прилежной ученицей. Она ходила на дополнительные занятия по рисованию и музыке, следила за собой. В неё влюбился хулиган-двоечник, который оставался на второй год в восьмом классе несколько раз. Между подростками завязался школьный роман. Педагоги несколько раз жаловались на плохое поведение юноши. Из-за этого его мать даже пыталась перевести подростка в другое учебное заведение. Молодому отцу уже исполнилось 16 лет, поэтому его могут привлечь к уголовной ответственности.
Согласно словам 12-летней школьницы, которая забеременела, она была удивлена такими последствиями романа в школе. Девочка выразила нежелание "ломать жизнь" мальчику .
"Если будет какое-то наказание без, ну, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось", — призналась школьница.
Мать 12-летней беременной школьницы считает, что и отец ребёнка должен понести наказание.
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