Отцом ребёнка забеременевшей в 12 лет школьницы в Ленобласти является 16-летний школьник

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Cтало известно, кто является отцом ребёнка забеременевшей 12-летней школьницы из Ленинградской области. Девочка накануне попала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Отцом ребёнка оказался восьмиклассник из той же школы, где учится будущая юная мать. У подростка были проблемы с поведением.

По данным Telegram-канала 78, девочка была прилежной ученицей. Она ходила на дополнительные занятия по рисованию и музыке, следила за собой. В неё влюбился хулиган-двоечник, который оставался на второй год в восьмом классе несколько раз. Между подростками завязался школьный роман. Педагоги несколько раз жаловались на плохое поведение юноши. Из-за этого его мать даже пыталась перевести подростка в другое учебное заведение. Молодому отцу уже исполнилось 16 лет, поэтому его могут привлечь к уголовной ответственности.

Согласно словам 12-летней школьницы, которая забеременела, она была удивлена такими последствиями романа в школе. Девочка выразила нежелание "ломать жизнь" мальчику .

"Если будет какое-то наказание без, ну, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось", — призналась школьница.

Мать 12-летней беременной школьницы считает, что и отец ребёнка должен понести наказание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.