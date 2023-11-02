Пострадавшую заметили спасатели в 50 метрах от берега, девушка звала на помощь. Через несколько минут её подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там девушку обогрели и напоили чаем, после чего передали в руки врачей.
"После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи девушку доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
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