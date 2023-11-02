20-летняя девушка упала с Крымского моста и осталась жива

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пострадавшую заметили спасатели в 50 метрах от берега, девушка звала на помощь. Через несколько минут её подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там девушку обогрели и напоили чаем, после чего передали в руки врачей.

Фото: МЧС России

"После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи девушку доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.