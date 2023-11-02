Малолетние хулиганы пытались выдавить глаза московскому школьнику

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Драка подростков, едва не закончившаяся трагическими последствиями, произошла на Хорошёвском шоссе. Жутковатую историю поведал "МК" в среду.

Фото: flickr.com

Вечером 31 октября 15-летний местный житель вышел из дома и отправился на занятия в футбольную школу. У метро его остановили агрессивно настроенные знакомые. От нецензурных оскорблений они быстро перешли к физическому насилию — повалили парня и принялись избивать.

Особенно усердствовал один из них — 16-летний тинейджер, занимающийся борьбой. Раздосадованный сопротивлением противника, он придавил его к земле и попытался выдавить глаза большими пальцами. В этот момент на драку обратили внимание прохожие.

Через несколько минут из метро вышли полицейские. Они разняли драчунов, нападавших задержали, а пострадавшего отпустили за медпомощью.

Мать избитого подростка рассказала, что хулиганы ему хорошо знакомы. Накануне поздно вечером они приходили и требовали, чтобы мальчик вышел на улицу. 44-летняя женщина увидела в окно, что там стоят шестеро молодых людей, разминающих кулаки, и никуда сына не отпустила. До этого он на протяжении недели получал от них звонки с угрозами.

Врачи диагностировали у избитого юноши закрытый перелом костей носа, его готовят к операции. Задержанные хулиганы дали признательные показания, против них возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России ("Хулиганство").

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