Призывника из Красноярского края, страдавшего от приступов сна, год продержали в казарме после мобилизации

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Красноярского края призвали на срочную службу в ряды ВС РФ в 2020 году несмотря на то, что мужчина страдал от необычного заболевания — время от времени спонтанно засыпал.

Фото: https://livetv.mn/storage/posts/November2020/vcwCge81RMvTzfAXTRCe.jpg

Как пишет сетевое издание NGS24.ru, невзирая на состояние здоровья призывника, его всё-таки призвали в армию, но из-за того, что он постоянно засыпал, его целый год просто держали в казарме. Всё, что делал призывник в течение года "службы" — выполнял какие-то бытовые поручения и ходил в наряды.

Житель Красноярского края был мобилизован осенью 2022 года для дальнейшего направления в зону СВО. Его отправили служить под Омск. В госпитале мобилизованный прошёл медкомиссию, на которой ему посоветовали пройти дополнительное обследование "для себя". Пациент вернулся в воинскую часть, где ему сказали, что заключения гражданских врачей в Минобороны не принимаются.

После этого мобилизованный просто жил в казарме. У мужчины забрали паспорт и военный билет, ему не разрешают уходить в отпуск и выходить за пределы части. Призывник направил запрос в военную прокуратуру, и лишь после этого его, наконец, направили на военно-врачебную комиссию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.