Прокуратура Ленобласти проверят информацию о беременности 12-летней россиянки

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В прокуратуре Ленинградской области проведут проверку информации касательно госпитализации 12-летней девочки, у которой диагностировали беременность с угрозой выкидыша.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

"Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова", — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее РИА Новости сообщили, что в больницу в поселке имени Морозова пришла 12-летняя девочка, жалуясь на боль в животе. Медики выяснили, что школьница беременна, и у неё угроза выкидыша. По информации источника агентства, срок беременности у девочки небольшой, до 20 недель. Врачи оценивают её состояние как среднетяжёлое.

В ведомстве уточнили, что за соблюдением прав и интересов несовершеннолетней следят в городской прокуратуре.

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