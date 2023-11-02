В Ачинске Красноярского края скончалась 10-летняя девочка, принимавшая ванну с мобильным телефоном. Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным ведомства, причина смерти — удар электрическим током. Отмечается, что тело школьницы обнаружила её мать после работы.
Как пояснили оперативники, девочка заряжала смартфон в ванной комнате. Они предполагают, что устройство упало в воду, после чего несовершеннолетняя получила смертельный удар. Следователи приступили к выяснению точных причин трагедии.
В МВД добавили, что семью девочки оценивают как благополучную.
Ранее в Электрогорске Московской области умерла 16-летняя школьница. Предварительно, её смерть связана с курением электронных сигарет втайне от родителей по ночам.
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