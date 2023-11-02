В Красноярском крае погибла 10-летняя школьница, принимавшая ванну с телефоном

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ачинске Красноярского края скончалась 10-летняя девочка, принимавшая ванну с мобильным телефоном. Об этом сообщили в региональном МВД.

Фото: openverse by Priver is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным ведомства, причина смерти — удар электрическим током. Отмечается, что тело школьницы обнаружила её мать после работы.

Как пояснили оперативники, девочка заряжала смартфон в ванной комнате. Они предполагают, что устройство упало в воду, после чего несовершеннолетняя получила смертельный удар. Следователи приступили к выяснению точных причин трагедии.

В МВД добавили, что семью девочки оценивают как благополучную.

Ранее в Электрогорске Московской области умерла 16-летняя школьница. Предварительно, её смерть связана с курением электронных сигарет втайне от родителей по ночам.

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