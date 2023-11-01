В США крупный паук вызвал ДТП с мотоциклистом

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калифорнии был госпитализирован мотоциклист после ДТП с участием тарантула. Об этом сообщает The New York Post.

Фото: Openverse by wwarby is licensed under CC BY 2.0

Инцидент случился 28 октября на трассе CA-190. Пара из Швейцарии двигалась на арендованном автомобиле, когда вдруг заметила на дороге крупного паука. Увидев тарантула, супруги испугались и резко затормозили. В результате этого канадский мотоциклист, следовавший за ними, столкнулся с их машиной.

Мужчину доставили в больницу, о его состоянии пока нет информации. В то время как тарантул остался невредимым и после происшествия покинул место аварии.

Специалисты полагают, что поведение этого крупного паука связано с его миграцией. Обычно тарантулы живут вдали от дорог, но поздней осенью они покидают свои "дома" в поисках партнера.

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