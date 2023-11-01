В Москве мотоциклист насмерть сбил пешехода

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве под колесами мотоцикла погиб пешеход.

Фото: https://cdn.vashgorod.ru/uploads/images/news/2f38075dcefdd47e9fc70676b2a6b483.jpg

Смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Пешехода насмерть сбили на "зебре". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Лётчика Бабушкина мотоциклист сбил пешехода, который, предварительно, переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате байкер пострадал, пешеход от полученных травм умер", — цитирует агентство собеседника.

В причинах произошедшего разбираются сотрудники органов внутренних дел.

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