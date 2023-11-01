В Москве под колесами мотоцикла погиб пешеход.
Смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Пешехода насмерть сбили на "зебре". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На улице Лётчика Бабушкина мотоциклист сбил пешехода, который, предварительно, переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате байкер пострадал, пешеход от полученных травм умер", — цитирует агентство собеседника.
В причинах произошедшего разбираются сотрудники органов внутренних дел.
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