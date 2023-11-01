Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Судебное заседание в Омске закончилось приговором 20-летнего молодого мужчины, признанного виновным в оскорблении судьи.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Конфликт начался, когда оглашался приговор за преступления, включая наркотические вещества.

Он начал бранить судью и словесно унижать его, что привело к новому обвинению и лишению свободы на полгода. Об этом сообщает gorod55.ru.

Молодому человеку также назначено исполнение исправительных работ с удержанием части его заработной платы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

В Омске началось оглашение приговора королю обналички