Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора

Судебное заседание в Омске закончилось приговором 20-летнего молодого мужчины, признанного виновным в оскорблении судьи.
Конфликт начался, когда оглашался приговор за преступления, включая наркотические вещества.
Он начал бранить судью и словесно унижать его, что привело к новому обвинению и лишению свободы на полгода. Об этом сообщает gorod55.ru.
Молодому человеку также назначено исполнение исправительных работ с удержанием части его заработной платы.
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