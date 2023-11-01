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Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту

0:52
Происшествия

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о судьбе участвовавшего в беспорядках в аэропорту чиновника

Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту
Фото: Сайт главы Республики Дагестан

Участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы обернулось увольнением для сотрудника одной из администраций Дагестана. Кроме того, его лишили возможности когда-либо претендовать на ту или иную должность в органах власти. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, пишет ТАСС.

"Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. <…> Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился", — цитирует политика агентство.

Меликов добавил, что чиновник на работе "делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое".

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