Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о судьбе участвовавшего в беспорядках в аэропорту чиновника
Участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы обернулось увольнением для сотрудника одной из администраций Дагестана. Кроме того, его лишили возможности когда-либо претендовать на ту или иную должность в органах власти. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, пишет ТАСС.
"Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. <…> Дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации города. Дальше я буду отслеживать, чтобы он никогда в органах власти не появился", — цитирует политика агентство.
Меликов добавил, что чиновник на работе "делает одно, а вечером едет в аэропорт и делает другое".
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