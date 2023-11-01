Ликвидация возгорания заняла около четырех часов, на пожаре работали 10 пожарных и три единицы специальной техники.
Огнём полностью уничтожено одноэтажное строение и пристройки, общая площадь составила 150 квадратных метров. Специалисты эвакуировали из здания газовый баллон.
О пострадавших не сообщается. Причины ЧП устанавливаются.
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