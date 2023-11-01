Следствием установлено, что 1 ноября на улице Шалина города Орска обнаружены фрагменты тела женщины.
В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей женщины. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.
По подозрению в совершении преступления был задержан её гражданский муж 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, информирует областной следком.
Также сообщается, что фрагменты тела женщины были упакованы в полиэтиленовые пакеты и разбросаны возле детского сада.
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