В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следствием установлено, что 1 ноября на улице Шалина города Орска обнаружены фрагменты тела женщины.

Фото: Global look press

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции установлена личность погибшей женщины. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.

По подозрению в совершении преступления был задержан её гражданский муж 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, информирует областной следком.

Также сообщается, что фрагменты тела женщины были упакованы в полиэтиленовые пакеты и разбросаны возле детского сада.