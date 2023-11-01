В Петербурге подросток забежал за школьницей в лифт, ударил ее и обжег руку

В лифте многоэтажного дома, расположенного на улице Ушинского, пострадала 11-летняя девочка.
По данным СМИ, в лифт внезапно вошел подросток и нанес девочке удар кулаком в живот, а также обжег её руку раскаленным предметом. Когда девочка пришла в себя, злоумышленника уже не было в лифте.
Пострадавшая рассказала о произошедшем своим родителям. Личность подростка в настоящее время устанавливается полицейскими, и выясняются все обстоятельства этого инцидента, сообщает Петербург2.
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