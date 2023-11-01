Мобилизованного, проходившего лечение в частной клинике, отправят в колонию

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель города Невьянска Свердловской области Владимир Ростов проведёт в колонии пять лет и шесть месяцев. Судья Шелестов Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге оставил без изменения вынесенный ранее приговор.

Фото: redstar.ru

43-летний Владимир Ростов был мобилизован в сентябре 2022 года. В зоне СВО он командовал танковым взводом. После того, как его часть вывели из-под Херсона, мужчина попал в госпиталь в связи с обострением хронических заболеваний.

Как сообщила екатеринбургскому онлайн-порталу e1. ru супруга Владимира, лечение в госпитале Минобороны не принесло положительного результата. 19 декабря муж должен был вернуться в часть, но по пути упал и травмировал грудную клетку. После этого Ростов написал рапорт и получил направление домой на медкомиссию.

Чтобы поправить здоровье мобилизованный решил воспользоваться услугами частной урологической клиники. Там ему сделали операцию, после которой Владимир оставался на связи с командованием, предоставлял необходимые справки и даже посещал место службы.

Несмотря на это, обвинение пришло к выводу, что Ростов умышленно уклонялся от несения службы. Это выразилось в том, что мобилизованный не находился по месту службы, а лечение проходил не в военном госпитале, а в коммерческой клинике. Уголовное дело возбудили по статье ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Адвокат Дмитрий Логинов заявил, что считает вынесенный вердикт несправедливым и, изучив мотивировочную часть решения, подготовит кассационную жалобу.

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