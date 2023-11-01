В Тверской области при падении с высоты погибла девочка

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Конаково Тверской области 1 ноября при падении с высоты погибла девочка.

Фото: Openverse by forzarwe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Местные жители сообщили, что тело было обнаружено у подъезда одного из многоквартирных домов. На место ЧП приехали сотрудники МЧС, бригада скорой помощи и полиция. Очевидцы сообщают, что около 15:00 мск даже видели вертолёт санавиации.

По предварительным данным, пострадавшая разбилась при падении с высоты и скончалась от травм, не совместимых с жизнью. Подробности происшествия уточняются.