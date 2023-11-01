Под Челябинском уволилась учительница, обвиненная мужем в совращении школьника

В районе Челябинска ушла с работы 26-летняя учительница, на которую ее собственный супруг написал заявление в полицию, сообщает Газета.Ru.
Согласно информации издания, женщина, подозреваемая в совращении ученика, подала заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее ее не отстранили от работы по причине отсутствия законных оснований.
"Трудовые отношения были завершены по инициативе учителя с 1 ноября 2023 года", — сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
26 октября в отношении учительницы было начато уголовное дело о совращении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Заявление в полицию подал муж женщины, утверждая, что в мае она совратила девятиклассника.
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