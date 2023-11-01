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Пенсионер из Щёлково, задержавший грабителя, получил в подарок новую "Ниву"

1:11
Происшествия

Глава Щёлково Андрей Булгаков вручил отважному пенсионеру Михаилу Макарову ключи от нового отечественного автомобиля "Нива".

Пенсионер из Щёлково, задержавший грабителя, получил в подарок новую "Ниву"
Фото: wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

До этого пенсионер, спавший школьника от грабителя, получил из рук главы Щёлково сертификат на любую машину отечественного производства.

До настоящего момента у Макарова была старая "Ока". Получив сертификат, пенсионер признался, что любит российские машины и мечтает о каком-нибудь авто "типа "Нивы".

"Не зря я уважаю наш автопром отечественный", — сказал Макаров, слова которого приводит РИА Новости.

Житель Щёлково признался, что считает подаренную ему машину своего рода авансом, и собирается с её помощью заниматься организацией социальных проектов, чтобы "отработать" презент перед обществом.

23 октября Макаров, услышав крики о помощи от школьника, у которого вор забрал телефон, без раздумий пришёл к нему на помощь. Пенсионер поставил подножку грабителю, а затем уложил его на асфальт лицом вниз, после чего передал злоумышленника сотрудникам полиции.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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