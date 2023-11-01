Глава Щёлково Андрей Булгаков вручил отважному пенсионеру Михаилу Макарову ключи от нового отечественного автомобиля "Нива".
До этого пенсионер, спавший школьника от грабителя, получил из рук главы Щёлково сертификат на любую машину отечественного производства.
До настоящего момента у Макарова была старая "Ока". Получив сертификат, пенсионер признался, что любит российские машины и мечтает о каком-нибудь авто "типа "Нивы".
"Не зря я уважаю наш автопром отечественный", — сказал Макаров, слова которого приводит РИА Новости.
Житель Щёлково признался, что считает подаренную ему машину своего рода авансом, и собирается с её помощью заниматься организацией социальных проектов, чтобы "отработать" презент перед обществом.
23 октября Макаров, услышав крики о помощи от школьника, у которого вор забрал телефон, без раздумий пришёл к нему на помощь. Пенсионер поставил подножку грабителю, а затем уложил его на асфальт лицом вниз, после чего передал злоумышленника сотрудникам полиции.
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