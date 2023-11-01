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В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице

Происшествия » Человеческий фактор

СКР завёл уголовное дело в Иркутской области из-за смерти ребёнка в больнице.

В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Как считает следствие, 25 октября в одном из домов в селе Алымовка Киренского района 1,5-годовалый ребенок в результате падения с лестницы ударился головой об пол. Только через три дня мать ребёнка обратилась в медицинское учреждение, пожаловавшись, что у ребёнка температура и рвота. Врач осмотрел мальчика, обнаружив покраснение в горле, назначил амбулаторное лечение. При этом о травме мать доктору не сообщила.

Ребёнку стало хуже, и 29 октября он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок скончался.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выясняются условия жизни и воспитания ребенка.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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