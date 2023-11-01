СКР завёл уголовное дело в Иркутской области из-за смерти ребёнка в больнице.
"Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.
Как считает следствие, 25 октября в одном из домов в селе Алымовка Киренского района 1,5-годовалый ребенок в результате падения с лестницы ударился головой об пол. Только через три дня мать ребёнка обратилась в медицинское учреждение, пожаловавшись, что у ребёнка температура и рвота. Врач осмотрел мальчика, обнаружив покраснение в горле, назначил амбулаторное лечение. При этом о травме мать доктору не сообщила.
Ребёнку стало хуже, и 29 октября он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму. На следующий день ребенок скончался.
Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выясняются условия жизни и воспитания ребенка.
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