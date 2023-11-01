МВД: Аварийность с электросамокатами выросла в России втрое

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Также МВД зафиксировало, что 2,72 тыс. человек, среди которых 919 детей в возрасте до 16 лет, получили травмы в этом году в ДТП с участием электросамокатов.

Фото: Авторство: Ubahnverleih. Собственная работа

Больше всего аварий было зафиксировано в Москве (665, +235% к тому же периоду прошлого года), в Тюменской области (184, +308%), Санкт-Петербурге (172, +48%), Нижегородской области (123, +215%).

Известно, что 1 марта вступили в силу поправки к ПДД, согласно которым пользователям СИМ запретили набирать скорость выше 25 км/ч. Минтранс подготовил новый набор мер, который стал правительственной "дорожной картой" в этом году и будет действовать до 2025 года.

Ближайшее событие, предусмотренное картой, — повышение штрафов за нарушение ПДД электросамокатчиками. Предлагается, что в будущем объем штрафа повысится до 20-30 тыс. руб.

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