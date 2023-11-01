Трагедия произошла на одном из угледобывающих предприятий Кузбасса, где на 41-летнего работника, находящегося внутри железнодорожного вагона, выгрузили угольную руду.
Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, слесарь по ремонту оборудования работал в одном вагоне на погрузочном пути. В этот момент в вагон начали грузить уголь, который заживо похоронил мужчину.
В итоге, прибывшим медикам спасти слесаря уже не представлялось возможным. Начато расследование причин трагедии.
"В настоящее время следственными органами устанавливаются причины несчастного случая, допрашиваются очевидцы произошедших событий. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе кузбасского Следкома.
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