В Кузбассе 41-летнего мужчину, находящегося в железнодорожном вагоне, насмерть засыпало углем

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагедия произошла на одном из угледобывающих предприятий Кузбасса, где на 41-летнего работника, находящегося внутри железнодорожного вагона, выгрузили угольную руду.

Фото: ru.freepik.com



Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, слесарь по ремонту оборудования работал в одном вагоне на погрузочном пути. В этот момент в вагон начали грузить уголь, который заживо похоронил мужчину.

В итоге, прибывшим медикам спасти слесаря уже не представлялось возможным. Начато расследование причин трагедии.

"В настоящее время следственными органами устанавливаются причины несчастного случая, допрашиваются очевидцы произошедших событий. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе кузбасского Следкома.

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