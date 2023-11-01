Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Москве

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент с участием общественного транспорта у железнодорожной станции Лось в Москве привёл к гибели одного человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

ДТП произошло на Анадырском проезде в районе около 21:00. Водитель автобуса припарковал транспортное средство и покинул салон. В результате этого автобус начал двигаться самостоятельно и наехал на пешехода, в результате чего тот скончался.

Следователи и оперативная группа находятся на месте происшествия, а сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого случая.

По предварительным данным, полученным от источника Телеканала "360", возможно, водитель не установил ручной тормоз автобуса. Эта информация в настоящее время проверяется. На свидетельствах очевидцев также указывается, что автобус повредил забор.

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Профессия - следователь