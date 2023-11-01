Инцидент с участием общественного транспорта у железнодорожной станции Лось в Москве привёл к гибели одного человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП произошло на Анадырском проезде в районе около 21:00. Водитель автобуса припарковал транспортное средство и покинул салон. В результате этого автобус начал двигаться самостоятельно и наехал на пешехода, в результате чего тот скончался.
Следователи и оперативная группа находятся на месте происшествия, а сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого случая.
По предварительным данным, полученным от источника Телеканала "360", возможно, водитель не установил ручной тормоз автобуса. Эта информация в настоящее время проверяется. На свидетельствах очевидцев также указывается, что автобус повредил забор.
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