Под Москвой 20 детей из кадетского училища-интерната доставили в больницу

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После массового отравления детей в кадетском училище в Подмосковье прокуратура начала проведение проверки. Об этом сообщила их пресс-служба через Telegram.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сведения о случившемся гласят, что вечером 31 октября, 20 учеников кадетского класса из учебного заведения "ОрёлЪ" в районе Луховицкого были отправлены в больницу с симптомами ротавирусной инфекции.

По предварительным данным, отравление могло произойти во время ужина. В связи с этим инцидентом Луховицкая городская прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что поход в ресторан в Петербурге закончился отравлением более десяти посетителей.

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