После массового отравления детей в кадетском училище в Подмосковье прокуратура начала проведение проверки. Об этом сообщила их пресс-служба через Telegram.
Сведения о случившемся гласят, что вечером 31 октября, 20 учеников кадетского класса из учебного заведения "ОрёлЪ" в районе Луховицкого были отправлены в больницу с симптомами ротавирусной инфекции.
По предварительным данным, отравление могло произойти во время ужина. В связи с этим инцидентом Луховицкая городская прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что поход в ресторан в Петербурге закончился отравлением более десяти посетителей.
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