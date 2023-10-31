Бас-гитарист российской группы "Браво" Сергей Лапин ушёл из жизни в 62 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщество "Браво" в социальной сети "ВКонтакте".
"Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы", - гласит официальное сообщение.
Участники "Браво" выразили свои искренние соболезнования семье и близким Сергея.
Группа "Браво" была основана 18 марта 1984 года.
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