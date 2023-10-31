Глыба льда упала на голову двухлетнего ребенка в Челябинске

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двухлетнего ребенка едва не убило глыбой льда, упавшей с крыши дома в Челябинске.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Ребенок ждал свою маму возле дома на улице Барбюса, когда ледяная глыба рухнула с крыши. К счастью, малыш не пострадал.

Ранее местные жители неоднократно обращались к ответственным службам с просьбой почистить кровли от снега и обращались к компании "КБС-СЕРВИС", занимающейся обслуживанием жилищно-коммунального сектора.

К сожалению, никто не отреагировал на их просьбы до тех пор, пока не произошел данный инцидент, сообщает kursdela.biz.

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