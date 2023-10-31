Мужчина в алкогольном опьянении ворвался с макетом гранаты в ветеринарную клинику Санкт-Петербурга

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, внес в ветеринарную клинику макет гранаты "Ф-1".

Фото: openverse by pat00139 is licensed under CC BY 2.0

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителя, и эксперты установили, что в макете отсутствовали взрывчатые вещества.

Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении мужчины.

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