Мужчина в алкогольном опьянении ворвался с макетом гранаты в ветеринарную клинику Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, внес в ветеринарную клинику макет гранаты "Ф-1".
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителя, и эксперты установили, что в макете отсутствовали взрывчатые вещества.
Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении мужчины.
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