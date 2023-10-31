Существует вероятность второго взрыва на заводе "Урал"

Сегодня на Соликамском заводе "Урал" произошел инцидент, который создал угрозу последующего взрыва.
На данный момент доступ на территорию завода ограничен, и руководство предприятия в сотрудничестве с представителями МЧС проводит экстренное совещание.
Следует отметить, что произошедший инцидент не повлиял на нормальное функционирование предприятия, и настоящее время идет расследование для выяснения причин этого происшествия, сообщает properm.ru.
В дневной период 31 октября на территории Соликамского завода "Урал" произошел взрыв, который повредил окружающие здания. По предварительной информации, никто не пострадал.
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