Бывшего преподавателя физкультуры осудят за нападение на школьника

Бывший преподаватель физкультуры из Владивостока стоит перед судом по обвинению в нападении на одного из своих учеников. Обвинения включают в себя применение физической силы, что привело к нанесению ученику физических повреждений. Прокуратура Первомайского района предъявила обвинения бывшему учителю за ненадлежащее выполнение его служебных обязанностей и жестокое обращение с несовершеннолетними.
Обвиняемый мужчина, родившийся в 1962 году, работал учителем физкультуры в средней школе №21 во Владивостоке в сентябре 2023 года. По обвинительному заключению, он применил физическую силу, чтобы усмирить непослушного ученика шестого класса, в результате чего ребенок получил физические повреждения, сообщает vostokmedia.com.
Событие имеет место во время урока технологии в шестом классе. Мальчик мешал проведению урока у учительницы, которая, чтобы уладить ситуацию, обратилась за помощью к коллеге, учителю физкультуры, который также был классным руководителем. Однако учитель начал применять неадекватные методы, в том числе ударил ученика по лицу, схватил его за шею и опрокинул на парту.
В настоящее время уголовное дело передано мировому судье Первомайского района Владивостока для более тщательного рассмотрения. Обвинения, выдвинутые в отношении бывшего учителя, подпадают под статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается ненадлежащего исполнения работником системы образования своих обязанностей, связанных с воспитанием несовершеннолетних, и применением жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.
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