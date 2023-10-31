Двое школьников провалились под лёд в Екатеринбурге

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьники гуляли по неокрепшему льду и оказались в воде.

Фото: МЧС России по Свердловской оласти

По информации издания E1, инцидент произошёл в Екатеринбурге близ ЖК "Адмиральский" на улице Юмашева. Двое подростков гуляли по тонкому льду на Исети. В какой-то момент один из мальчиков ушел под воду. Второй школьник поспешил на помощь другу и также оказался в реке.

Тогда дети решили ползком добираться до более безопасного места и смогли выбраться.

Уточняется, что об инциденте региональное МЧС никто не оповещал.

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