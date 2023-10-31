До четырёх выросло число жертв пожара в Петербурге

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге жертвами пожара стали две женщины и двое мужчин.

Фото: http:// www.mchs.gov.ru

В течение почти трёх суток медики боролись за жизнь четвёртой жертвы пожара — 25-летней девушки, однако не смогли её спасти. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, возгорание возникло в трёхкомнатной квартире на улице Маршала Захарова. Огнеборцы нашли в жилище тела 78-летней женщины и мужчин 52 и 77 лет.

В госпитализации нуждалась 25-летняя девушка. Она отравилась угарным газом и была в состоянии клинической смерти. Накануне стало известно о смерти пострадавшей.

Спасатели эвакуировали 9 человек, один из которых ребёнок. Огонь повредил 40 квадратных метров.

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