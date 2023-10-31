На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края прогремел взрыв. Инцидент прокомментировали представители МЧС.
В краевом главке МЧС объяснили, что взрыв на военном заводе "Урал" стал результатом технического процесса.
"Это техпроцесс, горения не было, хлопок на работу предприятия не повлиял. Пострадавших нет. В целом, ситуация спокойная", — цитирует слова специалистов краевого МЧС издание "Подъём".
Власти заверили, что угрозы населению Соликамска нет.
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