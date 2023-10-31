В МЧС рассказали о причине взрыва на военном заводе "Урал" в Соликамске: "Это техпроцесс"

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края прогремел взрыв. Инцидент прокомментировали представители МЧС.

Фото: VK / "Типичный Соликамск [ТС]

В краевом главке МЧС объяснили, что взрыв на военном заводе "Урал" стал результатом технического процесса.

"Это техпроцесс, горения не было, хлопок на работу предприятия не повлиял. Пострадавших нет. В целом, ситуация спокойная", — цитирует слова специалистов краевого МЧС издание "Подъём".

Власти заверили, что угрозы населению Соликамска нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.