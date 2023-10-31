Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит беспилотник самолётного типа

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 31 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины на территории Белгородской области.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По данным Министерства обороны РФ, дрон самолётного типа удалось уничтожить примерно в 11:30 по московскому времени.

Отмечается, что террористическая атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) была сорвана благодаря эффективной работе систем ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор. Он уточнил, что украинские снайперы открывали огонь из гранатомётов более 100 раз. Помимо этого, атаке со стороны ВСУ подвергся населённый пункт Журавлёвка Белгородской области, где зафиксировали несколько прилётов снарядов.